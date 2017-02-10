На Кубани спасли замерзающих на трассе в машине женщину и ребенка

В Приморско-Ахтарском районе 9 февраля сотрудники «Кубань-СПАС» спасли из заглохшего автомобиля замерзающих женщину с ребенком.

Спасателям поступил сигнал о том, что на трассе на трассе Приморско-Ахтарск — Курчанский при температуре воздуха -10 °C и северном ветре 10 м/с в неисправном автомобиле замерзает женщина с ребенком, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Прибыв на место, спасатели обогрели пострадавших и помогли отбуксировать машину. Помощь медиков женщине и ребенку не понадобилась.

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