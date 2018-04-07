На Кубани спецназ отработал разведывательные действия в тылу условного противника

В Краснодарском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими соединения специального назначения ЮВО.

В ходе практической части учений военнослужащие были подняты по тревоге, после чего прибыли на один из военных аэродромов, где совершили погрузку в десантно-штурмовые вертолеты Ми-8 «Терминатор».

Вертолеты доставили спецназ в заданный район. После высадки военнослужащие совершили скрытный марш в район проведения учебно-боевой задачи. По замыслу мероприятия спецназ провел минирование автомобильного моста с целью не допустить продвижение колонны техники условного противника.

В завершении учений военнослужащие осуществили условный подрыв опор моста и отработали скрытный отход к точке сбора, сообщает пресс-служба ЮВО.

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