На Кубани спецназ провел учения по уничтожению террористов

По легенде учения боевики проникли на территорию военного городка и попытались захватить парк боевых машин.

Проверку боеготовности подразделения антитеррора провели в соединении специального назначения Южного военного округа, дислоцированном в Краснодарском крае.

При поддержке двух бронеавтомобилей «Тигр», экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки «террористов» в захваченных ангарах и боксах.

После ликвидации условных террористов по тревоге была поднята пожарная команда для тушения условного возгорания военной техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮВО.

В ходе учения также отработали порядок оказания первой медицинской помощи военнослужащим, получившим условно огнестрельные, осколочные ранения и ожоги.

В мероприятиях были задействованы около 100 военнослужащих и пять единиц боевой и специальной техники.

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