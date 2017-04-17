На Кубани спецназовцы отработают десантирование с вертолетов «Терминатор»

Военнослужащие соединения спецназначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, в апреле приступили к отработке десантирования из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор».

Спецназовцы будут выполнять прыжки с парашютом как в дневное, так и в ночное время в различные условиях местности, в том числе в труднодоступные участки лесного массива и высокогорья, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮВО.

В программу воздушно-десантной подготовки входят прыжки с парашютами Д-6 и Д-10 с высоты 600-800 м, а также 1,2-1,4 тыс. м с пятисекундной задержкой раскрытия купола. Военнослужащие проведут занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, по креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки, в том числе приземление в сложных условиях местности днем и ночью.

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