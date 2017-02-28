На Кубани спортсмен организовал забег в поддержку детей с синдромом Дауна

В Краснодарском крае в конце февраля проходит забег «Жизнь. Перезагрузка» в поддержку детей с синдромом Дауна.

Московский спортсмен Петр Зозуля таким образом решил поддержать подростков и детей. Цель забега — собрать средства для помощи ребятам и изменить отношение общества к ним.

Дистанция составляет около 380 км. Стартовал Зозуля 23 февраля в Анапе. Уже позади Новороссийск, Геленджик, Джубга и Туапсе. Спортсмен финиширует 1 марта в Сочи, в Олимпийском парке. В среднем в день он преодолевает по 55 км.

«Я стараюсь привлечь внимание к детям с синдромом Дауна, собрать деньги, для того чтобы помочь им войти во взрослую жизнь, найти свое предназначение. И чтобы потенциальные работодатели увидели, что их можно брать на работу и устраивать на какие-то простые должности», — сказал Зозуля.

Поддержать детей, для которых он сейчас старается, можно на сайте sdelai.org.

На данный момент забег «Жизнь. Перезагрузка» собрал 340 тыс. рублей. Цель — 360 тыс. рублей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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