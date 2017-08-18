На Кубани средний размер выплат по ОСАГО за полгода вырос на 32,2%

18 августа в 18:21

Он составил 139,8 тыс. рублей.

Частота страховых случаев в первом полугодии составила 5,9%, судебные выплаты — 32,6%, а судебные расходы — 88% от суммы основного требования. Краснодарский край занял пятое место в списке самых проблемных регионов.

«В 14 регионах России средняя выплата превышает 100 тыс. рублей, при этом в среднем по стране она составляет 78,6 тыс. рублей. Зачастую большое число высоких выплат — признак того, что в регионе активно действуют криминальные автоюристы, которые перекупают у автовладельцев права требования к страховщику через суд, после этого взыскивают с компании большие суммы», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, в первом полугодии 2016 года средняя выплата выше 100 тыс. рублей наблюдалась лишь в пяти регионах — за год их число выросло почти втрое, сообщает РБК.

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