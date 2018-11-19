На Кубани средняя зарплата за год выросла на 10%

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в сентябре 2018 года составила 33 тыс. 537 рублей.

По сравнению с августом 2018 года она увеличилась на 0,8%, с сентябрем 2017 года — увеличилась на 10%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за сентябрь 2018 года по сравнению с августом 2018 года увеличилась на 0,5%, с сентябрем 2017 года — на 6,7%.

Наиболее высокая зарплата в сентябре сложилась у работников организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью (в 1,5 раза выше среднекраевого уровня), деятельностью в области информации и связи, добычей полезных ископаемых (в 1,3 раза).

Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень зарплаты в организациях, занятых производством табачных изделий (в 2,4 раза выше среднекраевого уровня), сообщает пресс-служба Краснодарстата.

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