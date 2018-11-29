На Кубани стабилизируется обстановка после непогоды

Главы пострадавших от циклона территорий доложили губернатору Вениамину Кондратьеву о работе по ликвидации последствий циклона.

Резкое похолодание, усиление ветра, обильные осадки затронули Геленджик, Архипо-Осиповку, Северский, Туапсинский, Апшеронский районы.

Сейчас ситуация стабилизируется. По словам министра ГО и ЧС края Сергея Капустина, уровень воды горных и предгорных рек вернулся к отметкам нормы, обильные осадки прекратились, подтоплений нет. Глава ведомства также отметил, что мониторинг за паводковой ситуацией находится под контролем оперативных служб.

Напряженная ситуация складывается в Новороссийске — порывы ветра достигают 38 м/с.

Как сообщил глава города-героя Игорь Дяченко, в Новороссийске объявили штормовое предупреждение, ввели режим ЧС, приостановили работу порта. Людям рекомендовали не покидать свои дома, сработала система оповещения с использованием сирен. В городе наблюдаются локальные отключения электроэнергии, в некоторых домах повреждена кровля.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сразу после того как стихнут сильные порывы ветра, необходимо приступить к восстановлению энергоснабжения, проверить состояние жилых домов, а также оказать помощь населению в ликвидации последствий урагана, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде. В Новороссийске вечером 29-го и 30 ноября ожидают ураганный ветер, порывы которого могут достигать 38 м/с. Высота волн — 15-30 дм. В городе ввели режим ЧС. В школах отменили занятия. Из-за ветра осыпались ветви установленной на площади новогодней елки. В Новороссийске ветром сорвало с якоря теплоход.

Из-за непогоды в Новороссийске еще на день продлили отмену занятий в школах.

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