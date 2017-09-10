На Кубани стали доступны данные экзитпола

После закрытия избирательных участков в 20:00 стали доступны данные экзитпола. Граждан опрашивали на выходе из пунктов голосования.

По этим данным, «Справедливая Россия» набрала чуть более 4%. ЛДПР может получить от 11% и выше. Партия власти, согласно опросу избирателей на выходе из участков, набрала 68%. КПРФ — почти 12%, а «Коммунисты России» не сумели перешагнуть порог в 3%.

Данные экзитпола лишь слегка проясняют итоги голосования. Политологи уверены, что результаты, которые уже утром 11 сентября опубликует краевой избирком, зависят от того, как именно партия и кандидаты вели свою предвыборную кампанию.

«Жители Кубани и других регионов России в целом традиционно выражают поддержку и доверяют именно тем кандидатам, которые говорят о реальных делах, говорят о том, что сделано партией, что будет сделано, и показывают, как они могут сделать то, что обещают в предвыборной кампании», — отметил политтехнолог Александр Топалов.

Данные экзитпола не являются официальными. Официальные цифры опубликует краевая избирательная комиссия.

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