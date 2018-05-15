На Кубани станут платными почти 200 км трассы М4 «Дон»

Два участка автомобильной магистрали планируют запустить в конце лета.

Сейчас на трассе идут последние приготовления перед тестовым открытием: наносят дорожную разметку и устанавливают светодиодные фонари.

Как будет работать новая трасса, обсудили 15 мая в ЗСК. Платная дорога пройдет по шести муниципалитетам: через Павловский, Крыловский, Кущевский, Выселовский, Кореновский и Динской районы. Отдать деньги за километры можно будет как наличным, так и безналичным способом. Система оплаты предусматривает и программы лояльности. Тем, кто ежедневно будет пользоваться трассой, специалисты советуют купить транспондер — устройство, которое крепится на лобовое стекло автомобиля и позволяет автоматически перечислять деньги за проезд без остановки на пункте оплаты.

«На всех заправках нужно разместить трансфордеры. По всей трассе и по всей территории Краснодарского края. Рано или поздно каждый гражданин будет выезжать в сторону Ростова. Одни могут поехать через альтернативные дороги, другие — по федеральным трассам. Лучше заплатить 30, 40 или 50 рублей, но проехаться с более высокой скоростью и по более безопасной дороге. Жители сами выберут», — сказал председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель.

Законом установлены и альтернативные пути проезда. Власти региона также будут следить и за состоянием бесплатных магистралей.

Новая трасса поможет разгрузить проблемные участки и снизить аварийность. На платных магистралях уберут левый поворот и установят надземные пешеходные переходы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани первый платный участок трассы М4 «Дон» запустят в третьем квартале года.

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