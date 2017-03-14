На Кубани стартовал фестиваль «Калейдоскоп искусств»

В Краснодаре 14 марта стартовал всероссийский фестиваль для одаренных детей «Калейдоскоп искусств».

В Краснодаре и Сочи для одаренных детей и их наставников проведут творческие встречи и мастер-классы от известных российских педагогов духовых и ударных инструментов.

Завершит фестиваль гала-концерт с участием духового оркестра краснодарского колледжа и студентов музучилища при консерватории имени П. И. Чайковского, который состоится в Сочинском зале органной и камерной музыки 16 марта.

«Калейдоскоп искусств» продолжит работу в Тыве, Республике Северная Осетия и Москве, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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