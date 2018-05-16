На Кубани стартовал конкурс молодежных технологических инициатив

16 мая в 14:42

Принять участие в нем могут школьники, студенты, аспиранты и молодые специалисты от 16 до 25 лет.

Проекты рассмотрят по девяти направлениям, таким как робототехника, беспилотные транспортные средства, энергетика, медицина, биотехнологии. Конкурсанты представят новые технологические решения, продукты или экспериментальные образцы, которые кубанские предприятия в перспективе смогут внедрить в свою работу.

Призовой фонд конкурса составляет более 300 тыс. рублей. Из числа финалистов будет сформирована делегация, которая поедет на Московский международный форум «Открытые инновации» в октябре 2018 года, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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