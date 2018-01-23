На Кубани стартовал месячник военно-патриотической работы

Во всех районах края 23 января чествовали героев Великой Отечественной войны. В Краснодаре территория парка 30-летия Победы превратилась в большую выставку Боевой славы.

«Это общая Победа. Все должны чтить, помнить и никогда не забывать», — считает житель Краснодара Владимир Лоточук.

«Это важно для подрастающего поколения. Нужно знать, какой ценой завоевана Победа. Этот мир им дали люди старшего поколения», — сказала жительница Краснодара Людмила Бережная.

В Анапе патриотический месячник открыли автопробегом. Десяток машин с флагами проехали по центральным улицам города. Финалом акции стало возложение цветов к мемориалу «Павшим в боях за Родину». В Курганинске целая школа вступила во всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». Десятки акций прошли по всей Кубани.

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