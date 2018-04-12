На Кубани стартовал основной этап весенней подкормки озимых пшеницы и ячменя

12 апреля в 07:54

Всего в крае этими культурами засеяно более 1,5 млн га земли. На каждый уходит от 100 до 400 кг удобрений.

Кроме того, аграрии выпалывают сорняки, борются с болезнями и вредителями, проводят опыты. Например, в Ленинградском районе пшеница зимовала не только в полях, но и в специальных бетонных стеллажах. Температура там в три раза меньше, чем зимой под грунтом. Так на Северо-Кубанской сельскохозяйственной станции выводят морозоустойчивые сорта.

«Даже если растение не совсем замерзло, но подмерзло зимой, его урожайность снизится. Раз в несколько лет у нас бывают такие отрицательные температуры. И выведение морозостойких сортов очень актуально на сегодняшний день», — рассказала заведующая отделом Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной станции Анна Васильева.

Каждый год сотрудники станции выращивают около 2 тыс. т зерна. Что касается яровых культур, то в этом году ими на Кубани засеют почти 2 млн га. Четверть полей аграрии уже обработали, посадили горох и сахарную свеклу. На очереди — подсолнечник и кукуруза.

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