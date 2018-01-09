На Кубани стартовал первоначальный воинский учет призывников

Пройдут проверки по физическим и психологическим критериям 26 тыс. человек. Это старшеклассники и те, кто по каким-либо причинам раньше не явился в военный комиссариат.

Каждому определят группу здоровья. Такая проверка необходима для того, чтобы рекомендовать призывникам лучший для них род войск.

«Требования к призывникам в Вооруженные силы повышаются. Если раньше молодежь желания служить не испытывала, то сейчас все больше и больше служить хотят. Соответственно, молодежь занимается допризывной подготовкой, чтобы попасть в вооруженные силы, служить в элитных войсках», — пояснил военный комиссар Краснодарского края Сергей Пуликовский.

В прошлом году около 60 кубанских призывников отправились в президентский полк. В части Южного военного округа ушли 13 тыс. солдат. Из них больше 3 тыс. — по контракту. Такой вид службы с каждым годом становится все более популярным. Его предлагают тем, у кого есть высшее или среднеспециальное образование.

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