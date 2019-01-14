В десять специализированных учреждений 14 января заехали около 240 ребят со всего края.

В центрах реализуются современные программы реабилитации и социализации детей-инвалидов с различными видами нарушений, в том числе после кохлеарной имплантации, с расстройствами аутистического спектра, детским церебральным параличом.

Социально-реабилитационные занятия будут проводить социальные педагоги, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, педагоги дополнительного образования.

Мероприятия по социальной реабилитации детей при наличии показаний сопровождаются медицинской поддержкой, включающей массаж, физиотерапию и бальнеолечение, занятия по лечебной физической культуре.

Детей обучают использованию предметов быта, у них формируются навыки общения со сверстниками, необходимые для участия в игровой, учебной деятельности и последующей интеграции в общество.

Ребята также посещают кружки изобразительного искусства, принимают участие в викторинах, праздниках, тематических экскурсиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник