На Кубани стартовал прием заявок на участие в фестивале «Свежий ветер»

В Краснодарском крае 15 марта начался прием заявок на региональный фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер».

Участниками могут стать творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 14 до 29 лет. Победители муниципального этапа получат возможность представить город на зональном этапе фестиваля в мае.

Для того чтобы стать участником фестиваля необходимо до 14 апреля заполнить и направить заявку на электронный адрес tvor.udm@mail.ru с пометкой «Свежий ветер».

Конкурсная программа включает в себя направления: хард- рок, лайт-рок, рэп-соло, рэп-группа, битбокс, брейк-данс. Участники должны представить по одному произведению не более 5 минут. Приветствуются авторские композиции, использование бэк-вокала не допустимо. Просмотр каждого направления будет проходить в определенный день, сообщает пресс-служба управления по делам молодежи администрации Краснодара.

Подробности можно узнать здесь.

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