На Кубани стартовал второй день регионального этапа чемпионата JuniorSkills

У кубанских конкурсантов осталось два дня, чтобы показать свои умения.

Школьники, которые уже стали лидерами на городских и районных отборочных этапах, теперь стремятся получить звание лучших во всем крае. Участникам нужно выполнить десятки заданий. Некоторые из них сложные даже для взрослых. Например, в компетенции «Кулинарное дело» ученики должны приготовить полноценный обед, почти как в ресторане. Жюри оценивают не только вкус, но и внешний вид блюд.

Кроме поваров в чемпионате участвуют юные электромонтажники, специалисты IT-технологий, дизайнеры, строители и агрономы.

«Основные цели проекта — это профориентационная работа и популяризация рабочих профессий. Одна из составляющих всего движения — это работа на уровне школ», — сказал и. о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко.

В региональном этапе JuniorSkills участвуют почти 150 школьников. Они соревнуются в 13 компетенциях. Победители представят Кубань в Москве на национальном чемпионате в марте.

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