На Кубани стартовал второй этап Кубка губернатора по футболу

Сейчас дворовые команды соревнуются внутри муниципальных образований.

В Краснодаре за право выйти в следующий этап в младшей группе сражаются восемь команд. В стартовой встрече футболисты школы № 69 разгромили коллег из 53-й со счетом 6:0, но в следующей уступили соседям из школы № 70. Победный мяч забил Виталий Певнев.

Можно встретить здесь и детей известных футболистов. Сын бывшего игрока ФК «Краснодар» Виталия Калешина выступает за школу № 99. В первом матче он не отличился, но значимый вклад в победу внес. Единственный мяч в игре красиво забил его партнер Илья Зинченко.

«Забили с великолепного штрафного. Я сам удивился. Очень красивый гол был. Матч в целом понравился. Мы вели себя активно. Попытаемся себя дальше проявить», — рассказал игрок команды СОШ № 99 Андрей Калешин.

Андрей и его команда в итоге дошли до финала младшей группы, но уступили в серии пенальти команде»Екатеринодар». Именно этот коллектив выступит от города на третьем, зональном этапе соревнований.

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