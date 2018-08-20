На Кубани стартовал заключительный этап акции «Соберем ребенка в школу!»

В крае сбор канцелярских предметов, учебников, школьной одежды начался с 1 августа.

Акция завершится 27 августа. Помощь уже получили 1 тыс. 710 детей.

«Мы планируем обеспечить не менее 4 тыс. ребят необходимыми школьными принадлежностями. Акция уже стала ежегодной, она проходит в регионе с 2015 года и помогла многим семьям», — рассказал министр труда и социального развития края Константин Федоренко.

Руководитель ведомства также добавил, что кубанцы еще могут принять участие в сборе школьных принадлежностей. Для этого нужно принести в пункты приема центров социального обслуживания населения новые канцтовары или вещи: карандаши, ручки, фломастеры, краски, тетради, ранцы, школьную форму, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», цель краевой благотворительной акции — помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подготовить детей к школе.

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