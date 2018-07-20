На Кубани стартовал зональный этап игр на Кубок губернатора по дворовому футболу

На турнир старших групп попали команды, которые прошли два предыдущих этапа.

В станице Каневской за право выступить в финале бьются хозяева, а также представители Ейского, Староминского, Щербиновского, Крыловского, Кущевского, Павловского и Ленинградского районов. У каждого коллектива одна задача — занять первое место. Только оно позволит выйти в решающий раунд.

— Я, конечно, ожидаю от этого турнира получить максимальный опыт и поправить здоровье, побегать немного. Поле здесь отличное. Организация на высшем уровне. Мне понравилось.

— Турнир хороший, организация тоже хорошая. Мы играли здесь уже два раза, первый раз выиграли. И вот сейчас будет второй раз.

— Мы только что победили команду Каневского района в упорной борьбе. Мы проигрывали по ходу матча 2:0, но сумели отыграться и выиграли 3:2. В целом этот турнир оставляет положительные эмоции, я участвую в нем на протяжении пяти лет.

Игры зонального этапа в Каневской проходят на новой красивой арене. Финальные встречи состоятся в Краснодаре на стадионе «Кубань».

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