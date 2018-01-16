На Кубани стартовала акция «Онкопоиск в каждый дом!»

Врачи отправились в хутора и станицы обследовать местных жителей. Акцию проводит министерство здравоохранения региона.

Онкологи, проктологи и маммологи обследуют пациентов, которые давно не проходили медосмотор или диспансеризацию. Для этого в муниципальные больницы привозят необходимое оборудование. Для жителей также организуют транспорт до места диагностики.

«В основном это будет группа жителей старше 50 лет, живущих в отдаленных уголках нашего края. Акция будет регулярно проходить по понедельникам. В течение месяца специалисты онкологического диспансера будут выезжать в районы», — рассказала заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко.

Именно целевое обследование, уверены медики поможет вовремя выявить онкозаболевания. Это увеличит шансы на выздоровление. Первые результаты акции уже есть. Онкопоиск посетил Абинский район. Там из тысячи жителей практически у каждого десятого выявили патологию.

До середины февраля краевые специалисты будут работать с пациентами Темрюкского района, затем обследовать планируют жителей Гулькевичского.

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