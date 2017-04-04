На Кубани стартовала благотворительная акция «Пасхальный звон»

На Кубани с 3 по 23 апреля благотворительный фонд «Край Добра» проведет акцию «Пасхальный звон».

В течение трех недель в школах региона будут проводить уроки доброты и благотворительные ярмарки. Цель организаторов акции — собрать средства для детей с нарушениями слуха. Чтобы помочь всем маленьким жителям Кубани, которые мечтают слышать, нужно около 7 млн рублей.

«Дети могут сделать пасхальные поделки, а их родители — помочь больным детям. Также можно принять участие — провести любое благотворительное мероприятие в этот период, и все собранные средства будут направлены на помощь детям с нарушениями слуха», — рассказала руководитель благотворительного фонда «Край Добра» Яна Сторожук.

Помощь нужна в том числе близнецам Саше и Леше Гайнуллиным из Ейска. В двухлетнем возрасте они перенесли отит. Последствия болезни — двусторонняя сенсоневральная тугоухость у обоих братьев. Сейчас пятиклассники учатся в спецшколе, посещают бассейн. Хотят рисовать и играть в шахматы, общаться с друзьями. Но этим мечтам пока не суждено сбыться. Близнецы просто не в состоянии усвоить то, что говорят преподаватели. Жизнь и развитие братьев полностью зависит от маленького, но очень важного прибора.

«Плохо слышу. Если говорят, а я плохо услышал, переспрашиваю», — рассказал житель Ейска Александр Гайнуллин.

Близнецам нужны современные дорогостоящие слуховые аппараты. Их стоимость — 280 тыс. рублей. Тамара Гайнуллина воспитывает сыновей одна. Собрать такую сумму ей не по силам.

«Я очень благодарна этой акции. Всем людям, которые откликнутся на это, поймут. Потому что это очень тяжело — собрать средства на хороший аппарат», — сказала мама Александра и Алексея Тамара Гайнуллина.

Чтобы подарить детям возможность слышать, нужно отправить СМС со словом «счастье» на номер 7715, указав через пробел любую сумму. Также можно сделать пожертвование на сайте фонда «Край Добра», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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