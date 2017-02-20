На Кубани стартовала «Неделя женского здоровья»

В Краснодарском крае 17 февраля стартовала акция «Неделя женского здоровья». Пройти обследование у врачей-онкологов бесплатно и без направлений могут все жительницы региона.

Специалисты принимают пациенток во всех поликлиниках и онкоцентрах края. Особенное внимание врачи уделят тем, кому более 40 лет. Именно в этом возрасте велик риск заболевания раком молочной железы.

«Случаи рака молочной железы должны выявляться на первой-второй стадиях, когда они могут быть полностью излечимы и не будет никаких последствий. До сих пор в нашей стране и в крае мы выявляем рак молочной железы на третьей-четвертой стадиях, когда помочь уже сложно», — рассказала заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Алла Бурлуцкая.

Чтобы попасть на прием, достаточно иметь при себе медицинский полис. Специалисты будут принимать женщин до 7 марта. Ранее подобная акция прошла для мужчин. Врачи осмотрели более 40 тыс. пациентов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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