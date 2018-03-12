На Кубани стартовала региональная программа скидок «Отдых с видом на горы»

Туристы со всей России могут сэкономить на проживании в отелях и гостиницах от 5% до 60%.

Предложения рассчитаны на активных путешественников, которые приезжают на Кубань на несколько дней. К программе уже подключились восемь городов и муниципалитетов: Горячий Ключ, Новороссийск, Абинский, Апшеронский, Лабинский, Мостовский, Северский и Туапсинский районы. Под условия акции попадают стандартные номера, апартаменты «Люкс» и коттеджи.

«Кроме стандартного размещения в этой программе предлагаются также и конные прогулки, пешие маршруты, походы в горы, джипинг, катание на квадроциклах и снегоходах», — рассказал начальник отдела министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Георгий Груша.

Сейчас в программе участвуют 15 отелей и оздоровительных комплексов. Они уже предложили около 30 вариантов отдыха со скидками.

Подробности о региональном проекте можно узнать, позвонив по телефону горячей линии — 8 (800) 200-60-90, на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, а также в самих гостиницах.

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