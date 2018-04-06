На Кубани стартовала всероссийская акция «Вахта Памяти»

В краснодарском парке 30-летия Победы 6 апреля на торжественный митинг собрались представители всех районов края. Это участники поисковых клубов, добровольцы и ветераны.

В рамках акции до ноября будут искать останки погибших воинов в местах сражений, устанавливать их имена, а затем проведут перезахоронение.

«Также будем отрабатывать места, которые нашли за зиму, которые нашли в архивах. Десять человек — состав нашей рабочей группы. Будем выезжать на места бывших военных действий. В станицу Благовещенскую Анапского района, также хутор Разнокол», — рассказал руководитель Анапского поискового отряда «Черномор» Андрей Коробков.

Вместе с «Вахтой Памяти» стартовали еще три краевых патриотических проекта. Волонтеры по всей Кубани приведут в порядок мемориалы, братские могилы и обелиски, посвященные Великой Отечественной войне.

«Мы хотим, чтобы молодые люди при помощи органов местного самоуправления сельских поселений, глав муниципалитетов, спонсоров привели в порядок все то, что обветшало за зимний период. Восстановить, покрасить где-то, побелить», — пояснил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Роман Дикий.

Все патриотические акции приурочены к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

Фотографии со старта ежегодной всероссийской акции «Вахта Памяти» в Краснодаре смотрите здесь.

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