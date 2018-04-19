На Кубани стартовали подготовительные курсы для волонтеров ЧМ-2018

В Краснодаре к играм подготовят 120 добровольцев. Они будут встречать гостей в столице региона и показывать путь до тренировочной базы.

Во время чемпионата мира по футболу в краевом центре будет базироваться сборная Испании. Услугами помощников смогут воспользоваться как спортсмены, так и болельщики.

Основные требования к волонтерам — умение ориентироваться в городе и знание иностранного языка. На тренингах их знакомят с историей ЧМ, рассказывают о командах и функциях, которые предстоит выполнять. Самую многочисленную армию добровольцев готовят в Сочи, больше 1,5 тыс. человек. Помимо общих обязанностей, они будут рассаживать гостей на стадионе перед матчем и помогать проверять билеты.

Обучение будет проходить в несколько этапов, затем каждый получит свой комплект формы и возможность стать частью события планетарного масштаба.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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