На Кубани стартовали соревнования по футболу среди дворовых команд

Это уже второй этап турнира на Кубок губернатора края.

Первыми борьбу за победу начали спортсмены младшей группы — участники 10-11 лет. В этой категории футболисты проводят на поле два тайма по 15 минут. Состав команды — шесть полевых игроков и один вратарь. Для того чтобы хорошо выступать на соревнованиях, спортсмены много времени проводят на тренировках, а еще равняются на своих кумиров.

«В российском чемпионате я болею за «Ростов», а вообще — за «Реал». Нравятся в Ростове Полоз, Азмун, а в «Реале» — Рамос и Роналду. Хочу быть похожим на Роналду, пытаюсь быть, как он, но рост не позволяет», — сказал участник соревнований Руслан Хлебников.

У юных спортсменов еще есть время подрасти и стать звездами футбола. Но если в спорте не все получится, у некоторых уже есть запасной план.

«Если с футболом не пойдет дело, я хочу поступить в военное училище», — поделился Игорь Ковалев.

Сейчас у футболистов цели более конкретные — выиграть Кубок губернатора. На первом этапе в этих соревнованиях участвовало 250 тыс. детей. Во второй раунд попали самые сильные. В Краснодаре в младшей категории осталось восемь команд — по два коллектива от каждого округа. В третий, зональный этап, попадут только обладатели золотых медалей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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