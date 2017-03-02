На Кубани стартует акция по профилактике абортов «Подари мне жизнь»

В Краснодарском крае 6 марта стартует акция по профилактике прерывания беременности «Подари мне жизнь». Она посвящена Международному женскому дню 8 Марта.

В рамках акции с женщинами проведут беседы медики, священнослужители и психологи. В ходе мероприятия продемонстрируют тематические фильмы, проведут круглые столы. Одной из основных тем во время таких встреч остается сохранение семейных ценностей.

За пять недель акции «Подари мне жизнь» в 2016 году 628 женщин отказались от прерывания беременности, это почти 50% участниц мероприятия.

Также проведут консультации пар по планированию беременности и другим вопросам вынашивания ребенка и ухода за ним, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани.

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