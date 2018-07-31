На Кубани стартует акция «Соберем ребенка в школу!»

В ежегодном мероприятии могут принять участие все жители Краснодарского края. В этом году акция проходит с 1 по 27 августа.

Ее цель — помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подготовить детей к школе.

В пунктах благотворительной помощи «Вторые руки» будут принимать канцелярские товары, портфели, школьную одежду. Вещи могут быть не новыми, но обязательно чистыми и целыми.

Ежегодно помощь в сборе детей к новому учебному году получают более 3 тыс. кубанских семей, состоящих на профилактическом учете.

«В прошлом году 2 тыс. 113 ребят получили канцелярские товары, 507 — школьную форму, 515 — ранцы, портфели, рюкзаки, 18 — новые учебники, более 300 семьям была оказана спонсорская материальная помощь», — сообщили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

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