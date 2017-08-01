На Кубани стартует финал турнира по дворовому футболу на Кубок губернатора

Церемония открытия пройдет в Приморско-Ахтарске.

Игры начнутся 2 августа. В первом этапе Всекубанского турнира приняли участие 250 тыс. человек. К четвертому, решающему раунду в борьбе остались только лучшие. Победителей будет три — по числу возрастных категорий в соревнованиях. Каждую в финальном туре представят по шесть команд.

В старшей возрастной категории в финал турнира на Кубок губернатора попали представители Каневского, Тимашевского, Лабинского и Белоглинского районов, а также сочинская и анапская команды.

В средней возрастной категории в первой зоне сильнее всех оказались представители Кущевского района. Компанию этим ребятам в финальном раунде составят команды Тимашевского, Белореченского, Новокубанского, Кавказского и Крымского районов.

В соревнованиях младшей возрастной категории в зоне № 1 сильнее всех оказались хозяева этапа — Каневской район. К ним в начале августа присоединятся представители Динского, Отрадненского, Кавказского районов, а также коллективы из Сочи и Новороссийска.

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