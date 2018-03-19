На Кубани стартует футбольный турнир памяти тренера Сергея Вахрушева

Он начнется 19 марта.

Участие примут восемь коллективов, возраст футболистов — до 16-ти лет. Поборется за победу в соревнованиях памяти тренера и руководителя селекционной службы «Краснодара» Сергея Вахрушева и действующий лидер — юношеская команда «Краснодара».

Молодые «быки» проведут первую встречу против казанского «Рубина» 19 марта. Финальная битва состоится 24 марта. Турнир пройдет в седьмой раз. Все игры состоятся на полях академии горожан. Вход свободный.

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