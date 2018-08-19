На Кубани стартует Всероссийский фестиваль «Казачок Тамани»

Открытие детского конкурса состоится 19 августа на малой сцене этнографического комплекса «Атамань».

В фестивале принимают участие детские и юношеские творческие фольклорные коллективы, солисты, отдельные исполнители казачьих и народных песен, танцев, воспитанники центров декоративно-прикладного искусства. Помимо краевых коллективов, участвуют представители 12 регионов.

В рамках фестиваля пройдет четыре конкурса: «Казачьему роду нет переводу», «Наша берегиня», «Юный атаманец», «Казачьи традиции и современность».

Номинанты конкурса познакомятся с бытом, обычаями и традициями кубанских казаков, посетят краеведческие и тематические музеи, передвижные выставки. Продлится фестиваль до 28 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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