На Кубани стартует зональный этап краевых соревнований «Спорт против наркотиков»

Ежегодные спортивные игры пройдут 19 октября в восьми муниципалитетах региона.

Соревнования состоятся в Армавире, Горячем Ключе, Кропоткине, Славянске-на-Кубани, Гулькевичах, станицах Кущевской, Динской и поселке Афипском.

Участие в турнире примут подростки в возрасте 12-15 лет, состоящие на внутришкольном учете или учете ОПДН, на учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В программе соревнований — преодоление полосы препятствий, дартс, прыжки на скакалке и эстафета.

За выход в финал, который состоится 9 ноября в Славянске-на-Кубани в спорткомплексе «Олимпиец», будут бороться победители муниципальных соревнований, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник