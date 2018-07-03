На Кубани стартуют экспедиции школьных поисковых отрядов

Дети из Краснодара и станицы Старокорсунской отправятся в походы по местам боев Великой Отечественной войны. Вместе с наставниками 60 школьников пройдут по горам и лесам и приведут в порядок военные мемориалы.
В Абинском районе, недалеко от станицы Шапсугской, участники экспедиции планируют установить памятный знак защитникам Кубани. Затем отряды отправятся в Крымский район, чтобы пройти по местам, где с врагом отважно сражалась легендарная 9-я Краснодарская пластунская дивизия. В этом году исполняется 100 лет со дня ее образования.
В пути ребята проведут пять дней. Акцию посвятили 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.
Стартуют группы из Абинска. В парке 30-летия Победы у мемориала «Вечный огонь» 3 июля пройдет торжественное собрание. Затем отряды отправятся к местам базирования.
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75 лет освобождению Кубани
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