На Кубани стартуют экспедиции школьных поисковых отрядов

Дети из Краснодара и станицы Старокорсунской отправятся в походы по местам боев Великой Отечественной войны. Вместе с наставниками 60 школьников пройдут по горам и лесам и приведут в порядок военные мемориалы.

В Абинском районе, недалеко от станицы Шапсугской, участники экспедиции планируют установить памятный знак защитникам Кубани. Затем отряды отправятся в Крымский район, чтобы пройти по местам, где с врагом отважно сражалась легендарная 9-я Краснодарская пластунская дивизия. В этом году исполняется 100 лет со дня ее образования.

В пути ребята проведут пять дней. Акцию посвятили 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

Стартуют группы из Абинска. В парке 30-летия Победы у мемориала «Вечный огонь» 3 июля пройдет торжественное собрание. Затем отряды отправятся к местам базирования.

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