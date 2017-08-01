На Кубани стартуют практические испытания номинантов «Курортного Олимпа»

Всего на участие в конкурсе подали почти 130 заявок.

Практические испытания работников служб приема и размещения, а также горничных отелей стартуют 2 августа. Участникам предстоит продемонстрировать как знание теории, так и практические навыки.

В общей сложности в номинациях «Лучший работник службы приема и размещения» и «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда» выступят около 40 горничных и администраторов.

Работников отелей на конкурс отправили гостиницы, пансионаты, санатории Анапы, Геленджика, Сочи и Туапсинского района. Победители получат право представлять Кубань на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».

«Курортный Олимп» проводится уже в 12-й раз. В этом году конкурс проходит по 14 номинациям. Церемония награждения победителей состоится в августе в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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