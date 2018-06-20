На Кубани стоимость бензина марки АИ-98 превысила 50 рублей

По данным Краснодарстата, на 18 июня стоимость бензина марки АИ-98 и выше равна 50,22 рублей за литр.

Средняя цена бензина марки АИ-92 на заправках Кубани составляет 43,02 рубля за литр, марки АИ-95 — 46,48 рублей.

Стоимость литра дизельного топлива составила 43,40 рублей.

Согласно аналогичному отчету ведомства на 14 мая, стоимость бензина марки АИ-92 на заправках Кубани составляла 40,82 рублей за литр, марки АИ-95 — 44,27 рублей, марки АИ-98 и выше — 45,85 рублей за литр.

Дизельное топливо в середине мая стоило 41,06 рублей за литр, пишет «Коммерсантъ».

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