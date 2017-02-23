На Кубани стоимость набора товаров и услуг составила 14,9 тыс. рублей

В Краснодарском крае в январе стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 14 тыс. 962 рубля.

Такие данные представил Росстат. Стоимость фиксированного набора в Москве в январе составила 20 тыс. 939 рублей, в Санкт-Петербурге — 15 тыс. 856 рублей.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Южном федеральном округе за этот период составила 3 тыс. 591 рубль. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,8%. В среднем по России стоимость продуктового набора составила 3 тыс. 726 рублей. Это 1% больше, чем в декабре, сообщается в материалах Росстата.

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