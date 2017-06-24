На Кубани столкнулись три грузовика, пострадал один человек

Крупное ДТП произошло 24 июня в районе станицы Журавской Кореновского района.

Сообщение об аварии поступило около 5:30. По предварительным данным, на трассе М4 «Дон» 41- летний водитель грузовика SCANIA с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и протаранил двигавшийся впереди большегруз IVECO. Затем SCANIA влетела в стоящий на обочине грузовик DAF, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель SCANIA, житель Белгородской области, с различными травмами госпитализирован. Сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

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