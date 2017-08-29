На Кубани страховая компания соберет в школу детей из многодетных семей

Акция «Соберемся вместе в школу» компании «АльфаСтрахование-ОМС» помогает подготовить рюкзак к 1 сентября уже десять лет.

Школы Кубани в этом году распахнут двери для 70 тыс. первоклассников. Одна из них — Елизавета Карпухина из станицы Старокорсунской. В ее семье воспитывают 13 детей. Поздравления и сюрпризы в преддверии Дня знаний будущая первоклассница приняла от компании «АльфаСтрахование-ОМС». Уже десять лет компания помогает мальчикам и девочкам из краснодарских многодетных семей правильно и качественно подготовиться к занятиям. Тетради, карандаши, пластилин — все то, без чего в первом классе не обойтись. Все эти подарки стали бонусом к полисам обязательного медицинского страхования нового образца. Документы переоформили всем членам большой семьи Карпухиных.

«Мы с нашими детьми регулярно посещаем поликлинику. Без этого документа мы никуда. Мы давно застрахованы в компании «АльфаСтрахование», в этом году в преддверии дня знаний нас еще и поздравили с праздником», — рассказал многодетный отец Олег Карпухин.

Одной из главных задач страховой компании — защита прав клиентов. Только за первое полугодие 2017-го специалисты обработали более 267 тыс. обращений пациентов за консультациями и разъяснениями. В Краснодарском крае уже 4 млн человек находятся под защитой федеральной страховой компании.

«Наступает школьная пора, и хочется еще раз напомнить всем о необходимости получения полиса обязательного медицинского страхования единого образца. Именно он дает право на получение бесплатной качественной медицинской помощи», — сказала руководитель управления страхования краснодарского филиала «АльфаСтрахования-ОМС» Алена Гвазова.

Оформить себе и своему школьнику полис ОМС любой желающий может в офисах компании. Их адреса и время работы можно посмотреть на сайте компании или узнать у оператора по бесплатному телефону. Телефон кол-центра: 8-800-555-10-01.

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