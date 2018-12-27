Выплаты проиндексируют с 1 января.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5 тыс. 334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 87,24 рубля.

«Прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера страховой пенсии. Если гражданин хочет узнать, какое точно его ждет повышение, он должен умножить размер своей страховой пенсии на 7,05%», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе отделения ПФР по Краснодарскому краю.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, с 1 апреля 2019 года повысят на 2,4%.

На Кубани проживает более 1,6 млн пенсионеров, из них почти 321 тыс. работают. Федеральную социальную доплату к пенсии получают 234 тыс. неработающих пенсионеров. Также в крае проживает более 530 тыс. федеральных льготников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в связи с празднованием Нового года изменятся даты выплаты пенсий.

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