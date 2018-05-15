На Кубани суд 18 июня рассмотрит по существу иск Дерипаски

В Усть-Лабинском районном суде 14 мая прошла подготовка по делу, в рамках которой сторонам в закрытом режиме разъяснили их права.

В суде присутствовал адвокат Дерипаски Алексей Мельников. Представители Анастасии Вашукевич и Алексея Кириллова в суд не явились, но были извещены. По итогам подготовки назначили предварительное слушание. Оно пройдет 18 июня в закрытом режиме и начнется в 14:30, сообщает ТАСС.

Как писали интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска обратился в Усть-Лабинский районный суд с иском к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову из-за того, что они разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя, без его согласия.

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