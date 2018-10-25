На Кубани суд арестовал директора сочинского МУП «Водоканал»

Об этом 25 октября сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте директора МУП «Водоканал» Сочи Сергея Винарского, которого подозревают в необоснованном заключении договора на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи возбудили несколько уголовных дел, фигурантами которых стали должностные лица администрации, пристав-исполнитель и директор МУП «Водоканал».

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Сочи Ивана Бомбергера, подозреваемого в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ. По версии следствия, не имея достаточных правовых оснований, он выдал разрешение на строительство ЖК в границах охранной зоны линии электропередачи.

Возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Мугдина Чермита — он необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 18-ти этажного многоквартирного дома, который подлежал сносу.

Фигурантом уголовного дела о халатности стал директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Владимир Малов, судебный пристав-исполнитель Адлерского районного отдела Сочи УФССП РФ по краю и директор МУП Сочи «Водоканал» Сергей Винарский, который, по данным следствия, необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

На рабочих местах фигурантов дела и у них дома провели обыски. Видеозапись с места обыска опубликовал СК РФ. Глава СКР Бастрыкин 24 октября поручил проверить законность других решений задержанного вице-мэра Сочи.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о том, что для него не стали новостью задержания муниципальных чиновников. Губернатор не раз давал понять, что в борьбе за права жителей края неприкасаемых не будет, в каждой ситуации есть конкретные виновные и ответственность в первую очередь лежит на власти.

Заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук покинул пост по собственному желанию. Новым вице-мэром по ЖКХ стал Алексей Толмачев. Следственный отдел по Сочи СКР по Краснодарскому краю возбудил в отношении чиновника уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Власти Сочи прокомментировали задержание ряда сотрудников мэрии.

В Краснодаре 18 апреля спецслужбы задержали главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка. На время следственных действий он отстранен от работы — это обязательная процедура. СК прокомментировал задержание Игоря Мазурка.

В ФСБ рассказали подробности о задержании первого вице-мэра Сочи — Мугдина Чермита. По данным оперативников, он превысил должностные полномочия при выдаче коммерческой организации разрешения на строительство многоквартирного жилого комплекса, что повлекло причинение материального ущерба участникам долевого строительства в размере более 400 млн рублей.

Оба чиновника находятся под стражей. Мугдин Чермит и Игорь Мазурок не один год заведовали именно строительной политикой кубанских городов. Именно Краснодар и Сочи находятся в лидерах по количеству самостроев.

В Сочи главу департамента имущественных отношений Владимира Пермякова заподозрили в махинациях с квартирами для детей-сирот. В декабре 2012 года директор департамента имущественных отношений администрации города заключил муниципальные контракты на приобретение в муниципальную собственность 16 квартир в Сочи. Эти квартиры планировалось предоставить детям-сиротами и детям, оставшимся без попечительства родителей. После этого была произведена оплата за помещения. При этом некоторые помещения оказались непригодными, так как не отвечали требованиям. В них отсутствовали водоснабжение, газоснабжение и отопление.

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