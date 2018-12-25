Защитник попросил Краснодарский краевой суд отсрочить исполнение приговора осужденной до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

В марте в садоводческом товариществе «Кипарис» местные жители задержали двух 23-летних женщин, которые делали тайники на территории Хостинского района Сочи. Злоумышленниц передали полиции. Правоохранители нашли у дилеров более 1 кг наркотиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Женщин приговорили к лишению свободы в исправительной колонии общего режима: одну на 11 лет, а вторую — на 12 лет 6 месяцев. Адвокат второй осужденной подал апелляцию в краевой суд, ссылаясь на суровость наказания и наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка. Другая осужденная приговор не обжаловала.

Cудебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с заключением прокурора и оставила приговор без изменения, а жалобу — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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