На Кубани суд освободил от отбывания наказания осужденного слепого сочинца

В Приморско-Ахтарске 12 апреля районный суд вынес решение об освобождении от отбывания наказания 18-летнего Марка Яворского, которого ранее осудили за двойное убийство в Сочи.

«По данным суда, у осужденного 18-летнего Марка Яворского после вынесения обвинительного приговора Хостинским районным судом развилось заболевание зрения, которое входит в перечень опасных болезней. Согласно ч. 2 ст. 81 УК РФ, лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. При этом освобождение вовсе не означает снятия с человека вины за преступление. Сейчас осужденный отбывает наказание в колонии в Приморско-Ахтарском районе, если решение суда не будет обжаловано в течение десяти дней, он будет освобожден», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 19 января 2015 года на территории заброшенного санатория «Москва» нашли тела двух мужчин 28 и 43 лет. По версии следствия, четверо мужчин жили в закрытом корпусе санатория. Рабочие выпивали, вместе с ними были 16-летний парень и девушка, которая в ходе застолья заявила, что у нее пропали деньги. Юноша обвинил в краже одного из собутыльников. Во время ссоры парень вместе с остальными рабочими избил 43-летнего мужчину руками и ногами. Бросив жертву на полу, злоумышленники продолжили застолье.

Следующая ссора произошла между подростком и 28-летним молодым человеком. Во время скандала парень начал бить оппонента, позже к нему присоединились знакомые. Позже оба пострадавших от полученных травм скончались.

В Краснодаре 21 февраля суд рассмотрел апелляцию на приговор в отношении троих мужчин, которых признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Апелляционная коллегия по уголовным делам снизила приговор 18-летнему Марку Яворскому на полгода, до семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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