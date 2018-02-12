На Кубани суд рассмотрит иск Олега Дерипаски о его фотографиях в соцсетях

Как рассказал представитель бизнесмена Олега Дерипаски, иск был подан 9 февраля против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова.

Заседание состоится в Усть-Лабинском суде Краснодарского края 1 марта в 14:00.

«Иск в суд подан 9 февраля против физических лиц — Анастасии Вашукевич, т. е. «Насти Рыбки», и Александра Кириллова, т. е. «Алекса Лесли», которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни», — сказал представитель Олега Дерипаски, добавив, что бизнесмен не давал согласия на разглашение персональной информации.

Официальный представитель бизнесмена заявил, что суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания.

«Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу», — цитирует ТАСС представителя бизнесмена.

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