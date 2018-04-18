На Кубани супружеская пара и ребенок погибли от отравления угарным газом

Трагедия произошла 16 апреля в станице Роговской.

По данным следствия, в одном из домов жили 52-летний мужчина и его 49-летняя супруга. Дом отапливался при помощи газового котла. По предварительным данным, 16 апреля дочь женщины привела своего маленького сына к ним в гости и оставила на ночь. Утром следующего дня в связи с тем, что мать не отвечала на звонки, женщина пришла к ним домой. Она обнаружили мать, ее супруга и своего сына без признаков жизни. В помещении был запах газа. Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту начали проводить доследственную проверку. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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