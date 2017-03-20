На Кубани тарифы ЖКХ в 2016 году выросли менее чем на 6%

В Краснодарском крае в 2016 году рост тарифов на оплату коммунальных услуг по сравнению с уровнем 2015 года составил менее 6%.

Больше всего выросли тарифы на водоотведение — 5,6%. На холодное водоснабжение рост составил 3,3%. Тарифы горячего водоснабжения в компоненте на холодную воду выросли на 4%, а в компоненте на тепловую энергию — на 3,4%.

Рост тарифов на электроснабжение составил 3,9% в домах с газовыми плитами и 4,2% в домах с электроплитами. Отопление подорожало на 2,9%. В меньшей степени увеличились тарифы на газоснабжение: сетевым газом на 2,7%, за поставку бытового газа в баллонах — 2,8%, сжиженным газом — 0,6%.

Рост платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах со всеми видами благоустройств, лифтами и мусоропроводами по сравнению с 2015 годом составил 2,8%. В домах, не имеющих лифтов и мусоропроводов, — 3%. Стоимость услуг по вывозу мусора выросла на 10%. Плата за пользование жилым помещением увеличилась на 7,9%, сообщается на сайте Краснодарстата.

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