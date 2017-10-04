На Кубани температура в октябре достигнет 28-29 °С

По прогнозам синоптиков, к 7 октября температура воздуха в некоторых районах края поднимется до +26 °С, а холодный ветер стихнет. Но теплая погода продержится недолго.

«На следующей неделе очередной циклон принесет холодные воздушные массы. Уже 11-12 октября температуры опять понизятся до 15-20 °С, не выше. Ночью будет держаться в пределах 5-10 °С», — сообщил начальник краевого центра прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

В ближайшие два дня, по информации МЧС, в Краснодаре ожидается пожароопасность четвертого класса. Жителей краевой столицы спасатели просят быть внимательными. В случае ЧС необходимо сообщить по телефонам экстренных служб.

Начиная с 4 октября и вплоть до 8 числа каждый день столбик термометра будет расти на 5-7 °С. Таким образом, сообщают синоптики, к выходным восстановится теплая, солнечная погода. Температура в отдельных районах достигнет 28-29 °С.

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