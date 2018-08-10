На Кубани температура воздуха ночью 11 и 12 августа опустится до 15 °С

В крае объявлено штормовое предупреждение.

Сильный ветер на Кубани отменил большой заплыв через Геленджикскую бухту, а в Анапе закрыл выход в море катамаранам и надувным матрасам. Синоптики прогнозируют, что с 10 по 12 августа будет ветер с порывами до 25 м/с. Особенно сильный шторм пройдет на Черноморском побережье в районе Новороссийска. Бурю на юг принес холодный антициклон, который сейчас расположился над европейской частью России. Из-за него 11 и 12 августа в регионе станет прохладнее.

«Температуры будут невысокие — 25-27 °С, а ночи довольно прохладные, нехарактерные для августа, — всего лишь 15-17 °С. Северо-восточный ветер сгонит теплую поверхностную воду, и температура воды на пляжах в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика будет всего 21-23 °С, не выше», — пояснил руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Также из-за сильного ветра в крае объявлено экстренное предупреждение по пожароопасности. Спасатели просят жителей и гостей региона быть внимательнее: не разводить костры, не оставлять непотушенные окурки, следить за детьми и пожилыми людьми, не оставлять автомобили под рекламными щитами и деревьями. Пока шквалистый ветер не утихнет, лучше как можно чаще находиться в зданиях. Местами по краю могут пройти и дожди. Наладится погода только к вечеру 12 августа.

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